SPOR Etebo resmen Galatasaray'da
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SPOR Etebo resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

09.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:55

Galatasaray Kulübü, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar, Stoke City'e kiralama bedeli olarak 675 bin Euro ödeyecek ve sezon sonunda 7.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu satın alma hakkına sahip olacak. Galatasaray, Etebo'ya ise bir yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

SPOR Etebo resmen Galatasaray'da

Kaynak: DHA

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