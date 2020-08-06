SPOR Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza SPOR Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imzaİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

SPOR Caner Erkin'den Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi

Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.

Kaynak: DHA