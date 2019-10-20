20.10.2019 18:27

SPOR Burdur'da futbolculardan asker selamı

Mesut MADAN BURDUR (DHA) - Burdur'da oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup müsabakasında iki takım futbolcuları İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdi.

BAL 7'nci Grup'ta mücadele eden iki Burdur takımı olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un karşılaştığı maç Gazi Atatürk Stadı'nda oynandı. Maçı İzmir bölgesinden Gökhan Özdemir, Sami Menteş ve Emre Bulut hakem üçlüsü yönetti.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un da izlediği karşılaşma başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada iki takım oyuncuları da asker selamı verdi.

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşılaşmanın ilk yarısını 13'üncü dakikada Emin Ergün ve 23'üncü dakikada Ulaş Tufan'ın attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya etkili başlayan Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü, Aşkın Çetin ile durumu 2-1 yaptı. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor bu gole 66'ncı dakikada Halim Demirok'la cevap verdi ve durumu 3-1 yaptı. MAKÜ Spor'un 82'nci dakikada kazandığı penaltıyı Akın Aykın gole çevirdi ve durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Burdur derbisinde sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Kaynak: DHA