SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştu
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SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştu

SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştuTakım olarak idmanlara başladık ancak topa elle dokunmak ve kafa vurmak yasakİyi bir teklif olursa Türkiye'ye dönerimBu yaz Bundesliga'ya transfer olabilirimİbrahimoviç'e benzetiliyorumA Milli Takım'a...

11.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:52
SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştu

SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştu

Takım olarak idmanlara başladık ancak topa elle dokunmak ve kafa vurmak yasak

İyi bir teklif olursa Türkiye'ye dönerim

Bu yaz Bundesliga'ya transfer olabilirim

İbrahimoviç'e benzetiliyorum

A Milli Takım'a gidersem başarılı olurum

Almanya'da antrenmanlar başladı

Almanya, koronavirüsle mücadelede başarılı bir dönem geçiriyor

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -

Almanya 2'nci Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, gelecek hedeflerinden A Milli Takıma, koronavirüs için Almanya'da alınan önlemlerden bir çok konuya kadar Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İYİ BİR TEFLİF OLURSA TÜRKİYE'YE DÖNERİM

Darmstadt 98 formasıyla hem lig, hem de kupada 27 maçta 14 gol, 5 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, Yaklaşık 4 senedir Bundesliga 2'de oynuyorum. Her sezon başı ve devre arasında güzel teklifler oluyor. Mayıs 2021'de kontratım bitecek. Türkiye'de oynamayı hiç düşünmedim, bu sezon güzel bir teklif ve proje olursa Türkiye'ye ye dönmeyi düşünebilirim dedi.

BU YAZ BUNDESLİGA'YA TRANSFER OLABİLİRİM

Bundesliga takımları tarafından takip edildiğini belirten golcü futbolcu, Benim en büyük hedefim ve dileğim Bundesliga'da oynamak. Kalan maçlarda da iyi performans gösterebilirsem neden olmasın. Geçen sezon da Bundesliga ekipleriyle görüşmeler oldu ancak nasip olmadı. Şu an yakından takip eden ve izleyen kulüpler var. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa bu yaz Bundesliga'ya transferim olabilir diye konuştu.

İBRAHİMOVİÇ'E BENZETİLİYORUM

Türk forvetler olarak çok fazla alternatif olmadığını dile getiren Dursun, Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Enes Ünal var. Üçü de milli takımda. Zaten başka forvet de yok. Bu üçünü sayabilirim. Çoğu insan beni fiziksek olarak İbrahimoviç'e benzetiyor. Uzun boy, teknik, oyun ve saç stilimden dolayı. Futbolda örnek aldığım isim de İbrahimoviç şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIM'A GİDERSEM BAŞARILI OLURUM

En büyük hayalinin A Milli Takım olduğuna vurgu yapan Dursun, Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey A Milli Takımda oynamak. En büyük hedefim bu. Her gün bunun için çalışıyorum. Bu yıl da iyi bir performans gösteriyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Şenol Güneş beni görür ve beğenir. A Milli Takıma çağrılırsam başarılı olacağımı düşünüyorum ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA ANTRENMANLAR BAŞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle belirli kurallara bağlı olarak antrenmanlara başladıklarını söyleyen Dursun, Kulübümüz geçen gün antrenmanlara başladı. 5'er grup halinde 2 farklı sahada farklı zamanlarda antrenmanlar yapıyoruz. Sahadaki 5 kişinin de ayrı yerlerde kalması lazım. Kulüpte giyinmek ve duş almak yasak. Eşyaların evde yıkanması lazım ve üzerimizi evde giyerek antrenmana gidiyoruz. Giderken suyumuzu da kendimiz götürüyoruz. Şu ana kadar pas oyunu, koşu ve şut çalışması yaptık. Topa elle dokunmak ve kafa vurmak yasak. Antrenörler ve hocalar yakın olmamamız için sürekli dikkat ediyor ve bizi uyarıyorlar. Tabii ki normal antrenman gibi değil ama değişiklik güzel oldu. En azından sahada toplu oynuyoruz. Yaklaşık 1 aydır evde bisiklet sürerdik ya da parkta koşardık. O nedenle bu değişiklik güzel oldu. Takım arkadaşlarımızı da görmüş olduk açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜSTE ALMANYA BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Sağlığın önemini dile getiren Dursun, Burada yaşayan bir vatandaş olarak Almanya'nın başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Herkes için bir ilk ve zor bir dönem. Çoğu insan evde ve karantinada. İnşallah bunu atlatırız ve normal hayatımıza döneriz. Ne kadar futbolu sevsem de en önemli şey sağlık. Sağlığın önüne hiç bir şey geçemez. Sağlığın varsa sporunu yapar, normal yaşantına devam edersin dedi.

SPOR Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun DHA'ya konuştu

Kaynak: DHA

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