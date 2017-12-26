Spil Mahallesine 2 Yeni Oyun Parkı

Yunusemre Belediyesi, Spil Mahallesinde iki alana çocuk oyun grubu kurdu.



Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Spil Mahallesi'nde 4329 ile 4360 sokakta çocuk oyun grubu yapımı gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca oyun gruplarının konuşlandırdığı alanda çevre düzenleme çalışmasına devam ediyor. Oyun gruplarının alana konuşlandırması ile sevinçten havalara uçan çocuklar, yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Mahallemizde park yoktu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizde bulunan 4360 Sokak ile muhtarlık binamızın yan tarafında bulunan 4329 sokakta park yaptılar. Çocuklarımız bu parklarda çok eğleniyorlar. Yunusemre Belediyesi'nin mahallemizde yaptığı hizmetlerden memnunuz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA