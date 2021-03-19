Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

19.03.2021 01:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:07

Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı Manisa'da 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı, dün gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken zirvede kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

MANİSA - Manisa'da 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı, dün gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken zirvede kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Manisa'da birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı, dün gece Spil Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Spil Dağı eteklerinde bulunan Sultan Yaylası mevkiinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı zirvede bulunan Anıttepe mevkiinde bazı noktalarda 15 santimetreyi geçti.

Beyaz örtüyle kaplanan Spil Dağı Milli Parkı'nda yine kartpostallık görüntüler oluştu. Karın keyfinin çıkarmak isteyen Manisa ve İzmirli vatandaşlar Atalanı mevkiinde bulunan günübirlik piknik alanında piknik yaparak hoşça vakit geçirdi.

Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGAY DUYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spil Dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:08:31. #1.16#
title