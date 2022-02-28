Spesifik ne demek? Spesifik anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Spesifik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Spesifik anlamı ne? Spesifik ne demek?

SPESİFİK NE DEMEK?

Spesifik, Fransızca kökenli bir kelimedir.

Specifique kelimesinden gelmektedir ve özgül, bir türe özgü, bir türü tanımlayan ayırt edici özellik manalarına gelir.

Tıpta, biyolojide ve kimyada terim olarak sıkça rastlanan bu kelime, kendine has ve karakteristik özellikleri ifade etmektedir.

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