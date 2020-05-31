SpaceX NASA misyonu: İki astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'yla...
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SpaceX NASA misyonu: İki astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'yla...

Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon'un TSİ 17:30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlenmesi bekleniyor.

SpaceX NASA misyonu: İki astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'yla...
31.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:15

Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon'un TSİ 17: 30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlenmesi bekleniyor.

Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) astronotları ilk kez özel bir şirketin kapsülüyle uzaya gidiyor.

Crew Dragon, otomatik olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlenecek.

Herhangi bir sorun çıkmadığı sürece astronotların müdahalesi gerekmeyecek.





Doug Hurley ve Bob Behnken, 19 saat sürmesi beklenen yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ve Rus kozmonotlara katılacaklar. İstasyondaki görevleri 4 ay sürebilir.

Önce Çarşamba planan sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

NASA'ın tarihinde bir ilk

NASA, uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Daha önce hiç uzay yolculukları için özel bir şirketle anlaşmamıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile NASA 2,6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.





Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de NASA ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.

BBC

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