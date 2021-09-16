SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı - Haberler
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SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı

AA - Haberler | Güncel

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı

SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı

SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı

SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı - Haberler
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