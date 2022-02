Space Force'un İkinci Sezonu 18 Şubat'ta Netflıx'te

Netflix, Space Force'un ikinci sezon prömiyer tarihini duyurdu...

Başrollerinde Oscar adayı ve Altın Küre Ödülü sahibi Steve Carell'in (The Office, Foxcatcher, The Morning Show) yer aldığı ikinci sezon 18 Şubat 2022'de yayına girecek.

Netflix, Space Force'un ikinci sezonunun resmi prömiyer tarihini ve komedinin dönüşüne ilk bakışı içeren yeni bir posteri yayınladı.

GRUP DAĞILACAK MI?

İkinci sezonun resmi özetine göre; "Space Force'un ikinci sezonu, General Naird (Carell) ve mazlum ekibinin, yeni bir yönetime değerlerini kanıtlamak zorunda kalırken, kişilerarası zorluklarla uğraşmasını işliyor. Grup, bir araya gelecek mi? Yoksa baskı altında dağılacak mı? Sonuçta Space Force sadece insandır."

Carell'in yanı sıra geri dönen yıldızlar arasında Oscar adayı John Malkovich (In the Line of Fire, Heart of Darkness, Billions), Emmy ödüllü Ben Schwartz (Sonic the Hedgehog, Parks and Recreation), Tawny Newsome (Star Trek: Lower Deck, Brockmire), Diana Silvers (Booksmart, Ma), Jimmy O. Yang (Fantasy Island, Crazy Rich Asians) ve Don Lake (Zootopia, Downsizing) yer alıyor.

EN SEVİLEN STAR WARS FİLM MÜZİĞİ: THE RISE OF SKYWALKER

YENİ UZAY KOMUTANLIĞI LOGOSU, UZAY YOLU'NDAN ÇALINTI MI?

Space Mag Türkiye - Teknoloji