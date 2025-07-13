Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Sözlük tanımına göre "format atmak" hangi anlama gelir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Sözlük tanımına göre "format atmak" hangi anlama gelir?

SÖZLÜK TANIMINA GÖRE "FORMAT ATMAK" HANGİ ANLAMA GELİR?

A: Biçimlendirmek

B: Güncellemek

C: Kapatmak

D: Temzlemek

Cevap: A