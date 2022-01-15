Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dinçer Solhan ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs, tabanca ile Solhan'a ateş etmek istedi. Silah tutukluk yaparken, Solhan kaçmaya başladı. Bunun üzerine Solhan'ın peşinden giden şahıs 3 el ateş etti. Dinçer Solhan, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Solhan'ı yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika... Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

 Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

 TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

title