Sözlü tartışma cinayetle bitti
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Sözlü tartışma cinayetle bitti

Balıkesir'de bir kişi çiftlikte kurşun yağmuruna tutuldu.

Sözlü tartışma cinayetle bitti
30.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 03:31

Balıkesir'de bir kişi çiftlikte kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinden kaçan zanlı yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay Balıkesir Edremit ilçesinde meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, Ülkü yolunda bulunan bir çiftlikte Sedat Gümüş ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyle buluştu. Kısa sürede aralarında çıkan sözlü tartışma ardından kavgaya döndü. Kavganın büyümesiyle ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yanındaki silahla Sedat Gümüş'e ateş etti. Ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşıp kaçtı. Çevredekilerin silah sesi duymaları ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmazken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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