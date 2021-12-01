Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi 2021? Son dakika! Sözleşmeli öğretmenler kadrolu mu olacak?

Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı, Şura'da yaptığı konuşmada başta törene katılan öğretmenler olmak üzere tüm Türkiye'deki öğretmenleri yakından ilgilendiren gelişmeleri paylaştı. Peki, sözleşmeli öğretmenler kadrolu mu olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını kaldıracaklarını belirterek, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolularla aynı haklara sahip olacak" dedi.

"BÜTÜNCÜL BİR MESLEK KANUNUNA KAVUŞACAKLAR"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız.

"UZMAN VE BAŞ ÖĞRETMENLİK GELECEK"

Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar."Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet