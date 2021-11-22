Sözlerime Takılma şarkı sözleri! Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma sözleri nelerdir? - Haberler
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Sözlerime Takılma şarkı sözleri! Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma sözleri nelerdir?

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Sözlerime Takılma şarkı sözleri! Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma sözleri nelerdir?

Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay birlikte söyledikleri yeni şarkı Sözlerime Takılma, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sözlerime Takılma şarkı sözleri nelerdir? Sözlerime Takılma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sözleri Oğuzhan Koç - Çağrı Telkıvıran - Ali Biçim - Mesut Can Tomay ait olan yeni şarkı Sözlerime Takılma Youtube'a yüklendi. Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÖZLERİME TAKILMA ŞARKI SÖZLERİ

Karşındayım aşk, savur beni rüzgarınla

Farkındayım başkalarına yeşil yeşil baktın

Kirvem dedi vah

Lütfen dedi kalbi yorma

Ben gibi yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra

***

Bende yokladın aradığını aradığını

Bulamadın gibi bulamadın gibi

Bi sor istersen yaşadığımı

Anlatır sana

Mırnav ve Şibi x2

***

Sözlerime takılma

Bana da darılma

Baharları zor gülerim ben

Gözlerime bakıpta bir daha yorulma

Kaçanlara hep küserim ben

***

Mırnav ve Şibi

***

Sözlerime takılma

Bana da darılma

***

Bende yokladın aradığını aradığını

Bulamadın gibi bulamadın gibi

Bi sor istersen yaşadığımı

Anlatır sana

Mırnav ve Şibi x2

***

Sözlerime takılma

Bana da darılma

Baharları zor gülerim ben

Gözlerime bakıpta bir daha yorulma

Kaçanlara hep küserim ben

***

Mırnav ve Şibİ

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Söz Müzik: Oğuzhan Koç - Çağrı Telkıvıran - Ali Biçim - Mesut Can Tomay

Aranje: Çağrı Telkıvıran

Mix Mastering: Özgür Yurtoğlu

Back Vokal: Çağrı Telkıvıran

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