Sözlerime Takılma şarkı sözleri! Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma sözleri nelerdir?
Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay birlikte söyledikleri yeni şarkı Sözlerime Takılma, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 75 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sözlerime Takılma şarkı sözleri nelerdir? Sözlerime Takılma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sözleri Oğuzhan Koç - Çağrı Telkıvıran - Ali Biçim - Mesut Can Tomay ait olan yeni şarkı Sözlerime Takılma Youtube'a yüklendi. Oğuzhan Koç - Ali Biçim - Mesut Can Tomay - Sözlerime Takılma şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
SÖZLERİME TAKILMA ŞARKI SÖZLERİ
Karşındayım aşk, savur beni rüzgarınla
Farkındayım başkalarına yeşil yeşil baktın
Kirvem dedi vah
Lütfen dedi kalbi yorma
Ben gibi yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra
***
Bende yokladın aradığını aradığını
Bulamadın gibi bulamadın gibi
Bi sor istersen yaşadığımı
Anlatır sana
Mırnav ve Şibi x2
***
Sözlerime takılma
Bana da darılma
Baharları zor gülerim ben
Gözlerime bakıpta bir daha yorulma
Kaçanlara hep küserim ben
***
Mırnav ve Şibi
***
Sözlerime takılma
Bana da darılma
***
Bende yokladın aradığını aradığını
Bulamadın gibi bulamadın gibi
Bi sor istersen yaşadığımı
Anlatır sana
Mırnav ve Şibi x2
***
Sözlerime takılma
Bana da darılma
Baharları zor gülerim ben
Gözlerime bakıpta bir daha yorulma
Kaçanlara hep küserim ben
***
Mırnav ve Şibİ
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Söz Müzik: Oğuzhan Koç - Çağrı Telkıvıran - Ali Biçim - Mesut Can Tomay
Aranje: Çağrı Telkıvıran
Mix Mastering: Özgür Yurtoğlu
Back Vokal: Çağrı Telkıvıran
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