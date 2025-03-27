" Sözcü Tv'ye neden ceza verildi?" sorusu, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezasının ayrıntılarıyla daha da önem kazandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılan canlı yayınlarda halkın kin ve düşmanlığa teşvik edildiği gerekçesiyle bu ağır yaptırımın uygulandığı açıklandı. Peki, Sözcü Tv'ye neden ceza verildi? Sözcü TV kapatılacak mı? İşte detaylar...

SÖZCÜ TV'YE NEDEN CEZA VERİLDİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 26 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sözcü TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yayınlar nedeniyle alındı. RTÜK, bu içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini öne sürdü.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, söz konusu cezaları kamuoyuyla paylaşarak, Sözcü TV'ye program durdurma ve yayın durdurmadan önceki en ağır yaptırımın uygulandığını ifade etti. Taşcı, bu kararın RTÜK tarihindeki en ağır cezalardan biri olduğunu da vurguladı.

SÖZCÜ TV KAPATILACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden yapılan canlı yayınlar gösterildi. Bu yayınlarda sarf edilen yorumların halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle 10 günlük ceza kararı alındı. RTÜK ayrıca, söz konusu yayın maddesi kapsamında kanalın aynı ihlali tekrar etmesi durumunda lisansının iptal edileceğini de duyurdu.

10 gün boyunca Sözcü TV ekranı tamamen karartılacak. Ekranda yalnızca siyah zemin üzerinde RTÜK'ün karar metni yer alacak. Kanal 7/24 bu formatta yayın yapacak.