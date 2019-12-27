Sözcü Gazetesi Yazar ve Yöneticilerine "FETÖ'ye Yardım"dan Toplam 20 Yıl Hapis Cezası
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sözcü davasında gazetenin 7 yazar ve çalışanına hapis cezası verilirken gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.
27.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:46
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sözcü davasında gazetenin 7 yazar ve çalışanına hapis cezası verilirken gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.
Kaynak: DailyMotion.com