Sözcü Aksoy: Fransız Hükümeti, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmelidir
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Sözcü Aksoy: Fransız Hükümeti, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmelidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkında, "Fransa'ya tavsiyemiz, Covid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır.

21.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:46
Sözcü Aksoy: Fransız Hükümeti, Türkiye'yi tehdit olarak görmekten vazgeçmelidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkında, "Fransa'ya tavsiyemiz, Covid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır. Fransız Hükümeti'nin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Türkiye'yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Fransız Bakan'ın 'Le Monde' gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'yi hedef göstererek koronavirüs krizinde Fransa'nın içinde bulunduğu çaresiz durumu örtbas etmeye çalıştığını belirten Aksoy, "Fransa en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye'nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır. Esasen, Suriye'de terör örgütlerini destekleyen, Libya'da meşru rejim karşıtı güçleri kışkırtan, Ada'daki çözüm dinamiklerini aşındıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ısrarla görmezden gelen, müttefiki Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çalışan Fransa'dır" ifadelerini kullandı.

Aksoy, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Unutmayalım ki Fransa, Libya'daki krizin yegane çözüm yolunun askeri yöntemlerden geçtiğine inanan, tüm ateşkes çabalarını baltalayan, bu salgın günlerinde dahi hastaneleri bombalayan, Libya'nın tek geliri olan petrol üretimini engelleyen ve su hatlarını kesen Hafter'i, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı şekilde destekleyerek Libya halkının acılarının dinmesine mani olmaktadır. Fransa'ya tavsiyemiz, başta Fransızların ve Avrupalıların Covid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır. Fransız Hükümeti'nin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Avrupa'nın esenlik ve güvenliği için Türkiye'yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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