Söz verme korkusu, Çiçek korkusu, Tavuk korkusu, Karınca korkusu nedir ?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaAntofobi nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ANTOFOBİ NEDİR?

A: Söz verme korkusu

B: Çiçek korkusu

C:Tavuk korkusu

D: Karınca korkusu

Cevap : B