Söz verme korkusu, Çiçek korkusu, Tavuk korkusu, Karınca korkusu nedir ?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Antofobi nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Antofobi nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaAntofobi nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
ANTOFOBİ NEDİR?
A: Söz verme korkusu
B: Çiçek korkusu
C:Tavuk korkusu
D: Karınca korkusu
Cevap : B