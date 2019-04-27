Star TV'nin Fenomen Dizisi Söz, Sezon Sonunda Final Yapıyor

Star TV'nin üç sezondur ekranlarda olan fenomen dizisi Söz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Sevilen dizi, sezon sonunda final yaparak ekranlara veda ediyor.

SEZON SONUNDA FİNAL YAPIYOR

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosu, heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran Söz ekranlara veda ediyor. 3 sezondur izleyenleri ekran başına kitleyen, sosyal medyanın en konuşulan projeleri arasında yerini alan Söz, 84. bölümüyle son kez izleyici karşına çıkacak. Dev prodüksiyonuyla Türk televizyon tarihinde bir çok ilke imza atan Söz, finale doğru artan heyecan dolu hikayesiyle de yine çok konuşulacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Söz, 80. bölümüyle 29 Nisan Pazartesi Star'da.

Kaynak: Bültenler