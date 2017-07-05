Soyunma Odasında Mastürbasyon Yapıp Videoya Çeken Futbolcular Takımdan Kovuldu!

Brezilya 3. Lig ekiplerinden Sport Clube Gaucho forması giyen 3 futbolcu, soyunma odasında mastürbasyon yapıp, videoya çektikleri için kulüpten kovuldu. O anların yer aldığı videonun kendisine gönderildiğini söyleyen Kulüp Başkanı Gilmar Pozzo, "İzlemeyi denedim. Ancak çok mide bulandırıcı olduğu için devam edemedim" dedi.

"BENİ İLGİLENDİRMEZ AMA VİDEO KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Brezilya basınından UOL Sport'a konuşan Başkan Pozzo, "Ahlakın ve iyi davranışın koruyucusu değilim, kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez ancak o anların videoya alınması kabul edilebilir değil" açıklamasını yaptı.