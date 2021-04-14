Soylu: "Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu