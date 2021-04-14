Soylu: "Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti"
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Soylu: "Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne geldi.

Soylu: 'Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti'
Soylu: 'Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti'
Soylu: 'Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti'
Soylu: 'Yıldırım Akbulut, bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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