Soylu: "Tüm Emniyet Mensuplarına Çağrımız, Polsan'a Güvenin ve Polsan'a Katılın"
- Salondan ve katılımcılardan detay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasını bitirmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
- Salondan ve katılımcılardan detay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasını bitirmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (6)
Kaynak: AA