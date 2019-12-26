Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Salonda katılımcılardan detaylar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
26.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:25
Salonda katılımcılardan detaylar
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Kaynak: AA