Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Salonda katılımcılardan detaylar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

26.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:25
Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Salonda katılımcılardan detaylar

Emniyet Genel Müdürü 'ın detay görüntüsü

İçişleri Bakanı 'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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