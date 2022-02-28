Soylu: "Her darbe bir sonraki darbenin eylemsel adımlarını hazırlayarak ilanen siyasete ve demokrasiye devrettiğini açıklar" - Haberler

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Soylu: "Her darbe bir sonraki darbenin eylemsel adımlarını hazırlayarak ilanen siyasete ve demokrasiye devrettiğini açıklar"

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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"Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumda konuştu.

"Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumda konuştu. (1)

Soylu: Her darbe bir sonraki darbenin eylemsel adımlarını hazırlayarak ilanen siyasete ve demokrasiye devrettiğini açıklar

Soylu: Her darbe bir sonraki darbenin eylemsel adımlarını hazırlayarak ilanen siyasete ve demokrasiye devrettiğini açıklar

Soylu: Her darbe bir sonraki darbenin eylemsel adımlarını hazırlayarak ilanen siyasete ve demokrasiye devrettiğini açıklar

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Süleyman Soylu, Şarkı, Güncel, Haberler

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