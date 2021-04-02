Soylu: "Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA(AA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.