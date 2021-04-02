Soylu: "Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"
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Soylu: "Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA(AA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.

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Bakan Soylu: PKK'ya bu yıl, tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA(AA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.(1)

Soylu: "Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız"

Soylu: 'Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız'
Soylu: 'Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız'
Soylu: 'Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız'
Soylu: 'Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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