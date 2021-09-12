Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: "Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz"
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (4)