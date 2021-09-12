Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: 'Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz' - Haberler
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Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: "Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz"

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (4)

Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz

Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz

Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz

Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu:
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...
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Haber: Son dakika haber... KASTAMONU - Soylu: 'Meselenin sonuna kadar her bir vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz' - Haberler
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