Soylu'dan merak uyandıran duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var - Haberler

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Soylu'dan merak uyandıran duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız." ifadelerini kullandı. Soylu'nun açıklaması merak uyandırdı.

Ankara'da Acil Arama ve Kurtarma Ekibi Akreditasyon Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı duyuru ile merak uyandırdı. Soylu, yarın tüm Türkiye genelindeki okullarda kıymetli bir tatbikatın yapılacağını açıkladı.

VALİ, KAYMAKAM VE ÖĞRENCİLER KATILACAK

Soylu'nun sözlerinde şu ifadeler yer aldı: "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız."

MERAK UYANDIRDI

Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar merak uyandıran duyuru sonrasında tatbikatın ne ile ilgili olduğu konusunda çeşitli yorumlar yaptı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Tatbikat, Okul, Güncel, Haberler

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