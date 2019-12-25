Soylu: "Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir"
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni Salonda katılımcılardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi...
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni
Salonda katılımcılardan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, törende konuştu. (1)