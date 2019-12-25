Soylu: "Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir"
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Soylu: "Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir"

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni Salonda katılımcılardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi...

25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:21
Soylu:

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni

Salonda katılımcılardan görüntü

İçişleri Bakanı 'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, törende konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir"
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