Soylu, "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı (2)
AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
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Törene katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında düzenlenen "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı.
ANKARA (AA) - Törene katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında düzenlenen "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı.