Soylu, "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı (2) - Haberler
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Soylu, "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı (2)

AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
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Törene katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında düzenlenen "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı.

ANKARA (AA) - Törene katılanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Başkanlığında Altındağ Belediyesi ile AFAD arasında düzenlenen "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü" törenine katıldı.

Soylu, Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü törenine katıldı (2)

Soylu, Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü törenine katıldı (2)

Soylu, Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü törenine katıldı (2)

Soylu, Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü törenine katıldı (2)

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Altındağ Belediyesi, Süleyman Soylu, Ankara, AFAD, Güncel, Haberler

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