Söylenti: Konami, Metal Gear Solid ve Silent Hill Gibi Serileri Canlandıracak

İddiaya göre; Konami, Metal Gear Solid, Silent Hill ve Castlevania gibi serilerin yeni oyunlarını duyurmaya hazırlanıyor.

VGC'den Andy Robinson, anonim olarak konuşan kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak Japon oyun yayıncısı Konami'nin uzun süredir devam eden sessizliğini bozarak sahip olduğu Metal Gear Solid, Silent Hill ve Castlevania gibi büyük markaları yeniden canlandıracağını öne sürdü.

Konami, her yıl çıkan futbol simülasyon serisi Pro Evolution Soccer (yeni adıyla eFootball), dışında en son 2018'de co-op türündeki Metal Gear Survive'ı piyasaya sürmüş ancak bu oyun topluluk tarafından olumsuz geri dönüş almıştı. Bundan önce ise ana Castlevania serisinin son oyunu Lord of Shadows 2, 2014'te çıkmıştı.

VGC'ye konuşan kaynaklara göre, şirketin oyun geliştirme bölümünde bu yılın başlarında yaşanan yeniden yapılanmanın ardından Konami son yıllarda yavaşlayan büyük bütçeli oyun geliştirme işine geri dönüyor. Bunlardan ilki yeni bir Castlevania oyunu olacak. Bu oyun Konami'nin Japonya'daki kendi stüdyosu tarafından ve şirket dışındaki diğer yerel stüdyoların desteğiyle geliştiriliyor ve serinin "yeniden tasarımı" olarak ifade ediliyor.

Bir diğer oyun ise uzun süredir söylentileri ortaya çıkan Metal Gear Solid Remake. VGC'deki yazıda, bu projenin gerçek olduğu ancak iddia edildiği gibi Bluepoint Games tarafından değil, Singapur'da yer alan ve Konami'ye bağlı olmayan bir stüdyo tarafından geliştirildiği söyleniyor. Yine VGC'ye konuşan kaynaklar, söz konusu projenin ilk Metal Gear Solid'in remake versiyonu olmadığını, Metal Gear Solid 3: Snake Eater'in yeniden yapımı olduğunu ve henüz geliştirme sürecinin başlarında olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Konami bu oyunun çıkışından önce ilk Metal Gear Solid oyunlarının remaster sürümlerini modern konsollar için yeniden piyasaya sürmeyi de planlıyor.

Son olarak ise VGC birden fazla Silent Hill oyununun yapım aşamasında olduğunu ve her birinin Konami bünyesi dışındaki stüdyolar tarafından geliştirildiğini öne sürüyor. İddiaya göre, bunlardan birini Japonya'da yer alan büyük bir stüdyo hazırlıyor.

Konami'nin bu projeleri ne zaman duyuracağı ile ilgili bilgi de yazıda yer alıyor. Bu yılki E3 2021'e "zamanlama sorunları" nedeniyle katılmayan Konami, iddia edilen büyük oyun projelerini önümüzdeki yıl düzenlenecek büyük oyun etkinliklerinde gösterecek.

