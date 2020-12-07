Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler?

Beyaz TV'nin sevilen programları arasında yer alan Söylemezsem Olmaz bu sabah ekranlara gelmedi. Peki Söylemezsem Olmaz neden yayınlanmadı, neden yok, hangi kanalda, program bitti mi, sezon finali mi yaptı? Söylemezsem Olmaz yeni saati ne zaman?

Söylemezsem Olmaz magazin programı bu sabah ekranlara gelmedi. Merak eden izleyiciler program ne zaman yayınlanacak onu konuşuyor. Söylemezsem Olmaz ne zaman, saat kaçta başlayacak? Söylemezsem Olmaz neden yayınlanmadı, bitti mi? Tüm bilgiler haberimizde.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK? YAYIN SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Söylemezsem olmaz programının yayın saati değişti. Önceden sabah 09:00 'da canlı yayında ekranlara geliyor. Artık 7 Aralık Pazartesi 2020 tarihinden itibaren Söylemezsem Olmaz programı öğlen 13:15 'de ekranlara gelecek. Yani program bitmedi ve kanalı değişmedi. Aynı kanalda saat 13:15 'de yayınlanacaktır.

Konu hakkında Seren Serengil sosyal medyadan şöyle bir açıklama yaptı:

"Bugünden itibaren sizlerin de istekleri doğrultusunda artık Söylemezsem Olmaz 13.15'te hem daha da fazla birlikte olacağız hem de size sürprizim var."

SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI KİMLER?

- Seren Serengil

- Bircan Bali

- Arto

SÖYLEMEZSEM OLMAZ HANGİ KANALDA?

Söylemezsem Olmaz Beyaz TV'de yeni saati 13:15 'de ekranlara gelecek.