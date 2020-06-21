Söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor
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Söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor

Kütahyalı Aşık Mehmet Kırboğa'nın söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor.

Söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor
21.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:27

Kütahyalı Aşık Mehmet Kırboğa'nın söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor.

Yaklaşık 20 yıldır kentin cadde ve sokaklarında türküler söyleyerek vatandaşları coşturan 69 yaşındaki Kırboğa, amacının insanları mutlu etmek olduğunu ifade etti.

Türkü söylemeyi ve dinlemeyi çok sevdiğini belirten Mehmet Kırboğa, "Annem ve babam vefat edince kendimi yalnız hissettim. Yalnızlığı unutmak için belirli zamanlarda şehrin işlek mekanlarında gönüllü olarak türkü söylüyorum. Bunun yanında Kütahyamızın değerleri olan yerel sanatçılarımızın parçalarını da seslendiriyorum. Hedefimiz insanları yalnız hissettirmemek ve onları 3-5 dakika da olsa mutlu etmek" diye konuştu.

Kırboğa, kendisinin şehirde 'Aşık Mehmet' olarak tanındığını söyledi.

Kırboğa, sesinin daha fazla duyulması için kendi imkanlarıyla seyyar mikrofon ve hoparlör de aldığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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