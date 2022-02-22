Soumbedioune El Sanatları Pazarı - Haberler
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Soumbedioune El Sanatları Pazarı

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Şehir merkezinden detaylar El Sanatları Pazarı Hediyelik eşyalardan detaylar DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi Soumbedioune El Sanatları Pazarı, turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.

Şehir merkezinden detaylar

El Sanatları Pazarı

Hediyelik eşyalardan detaylar

DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi Soumbedioune El Sanatları Pazarı, turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Ahşap el sanatlarından Afrika'nın geleneksel kumaşlarına kadar birçok hediyelik eşyanın satıldığı pazarda esnaf, bir taraftan üretim yaparken bir taraftan da yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Soumbedioune El Sanatları Pazarı

Soumbedioune El Sanatları Pazarı

Soumbedioune El Sanatları Pazarı

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Senegal, Güncel, Haberler

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