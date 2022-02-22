Şehir merkezinden detaylar

El Sanatları Pazarı

Hediyelik eşyalardan detaylar

DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi Soumbedioune El Sanatları Pazarı, turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Ahşap el sanatlarından Afrika'nın geleneksel kumaşlarına kadar birçok hediyelik eşyanın satıldığı pazarda esnaf, bir taraftan üretim yaparken bir taraftan da yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.