Soumbedioune El Sanatları Pazarı
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Şehir merkezinden detaylar El Sanatları Pazarı Hediyelik eşyalardan detaylar DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi Soumbedioune El Sanatları Pazarı, turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.
Şehir merkezinden detaylar
El Sanatları Pazarı
Hediyelik eşyalardan detaylar
DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan tarihi Soumbedioune El Sanatları Pazarı, turistlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Ahşap el sanatlarından Afrika'nın geleneksel kumaşlarına kadar birçok hediyelik eşyanın satıldığı pazarda esnaf, bir taraftan üretim yaparken bir taraftan da yaptıkları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.