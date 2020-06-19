Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu İzmir Alaçatı'da alan Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel dikkat çeken pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

19.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:47

Koronavirüs salgınından korunmak için uzun süredir evden dışarı çıkmayan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, tatilde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

YATAK POZLARI VERDİ

Eda Taşpınar, bu sefer Alaçatı'da kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel dikkat çeken pozlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi

KARABURUN'DA SAHİL ŞERİDİ TEMİZLEDİ

Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde gittiği Karaburun sahilinde temizlik seferberliği başlatmıştı. Yanındaki iki minikle eldivenleri takan Eda Taşpınar, sahildeki çöpleri toplamıştı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi

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