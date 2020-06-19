Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu İzmir Alaçatı'da alan Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel dikkat çeken pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Koronavirüs salgınından korunmak için uzun süredir evden dışarı çıkmayan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, tatilde de sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

YATAK POZLARI VERDİ

Eda Taşpınar, bu sefer Alaçatı'da kaldığı otelden yatak pozları verdi. Sosyetik güzel dikkat çeken pozlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

KARABURUN'DA SAHİL ŞERİDİ TEMİZLEDİ

Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde gittiği Karaburun sahilinde temizlik seferberliği başlatmıştı. Yanındaki iki minikle eldivenleri takan Eda Taşpınar, sahildeki çöpleri toplamıştı.