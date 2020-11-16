Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
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Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi

16.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:08
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi

Sosyete ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı. İş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki villasında bir parti düzenlemişti. Parti skandalıyla gündemden düşmeyen Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VARDI

Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı. Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti.

150 KİŞİYE TEK TEK PARA CEZASI KESİLDİ

Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı. Polis baskını sonrası gazetecilerine görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Karaloğlu'nun özel şoförlü otomobiline binerek villadan ayrıldı.

Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi
Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: Hürriyet

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