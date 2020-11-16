Sosyetenin partisini polis bastı! 150 kişiye para cezası kesildi

Sosyete ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.