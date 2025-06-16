Sosyete Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sosyete Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sosyete Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sosyete Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Sosyete Şaban konusu nedir, Sosyete Şaban oyuncuları kimler ve Sosyete Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

SOSYETE ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sosyete Şaban, kendisini beğenmeyen beşik kertmesinin kalbine girmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Köylü Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri adındaki kadınla evlenecekleri günün hayali ile yaşamaktadır. Güzel bir kadın olan Peri ise Şaban'ın varlığından bile haberdar değildir. Amerika'daki eğitimini tamamlamasının ardından ailesinin yanına geri dönen Peri, babasının ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğunu öğrenir. Babası, yaşadıkları bunalımdan çıkış yolunun kızının, zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesinde görmektedir. Babasının içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Peri, Şaban ile evlenmeyi kabul eder. Ancak, gereken parayı alındıktan sonra Şaban'dan kaçarak şehre, eski yaşantısına geri döner. Kendine yapılanlardan dolayı incinen Şaban, genç kızdan intikam almaya kararlıdır. Köylü yaşamından kurtulup, tam bir şehir insanına dönüşen Şaban, Peri'nin karşısına Dilaver Bey olarak çıkacaktır.

SOSYETE ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal (Şaban Ağa / Dilaver Bey)

Perihan Savaş (Peri)

Kenan Pars (Kadir)

Süleyman Turan (Ali)

İhsan Yüce (Kahya)

Sırrı Elitaş (Şehmuz)

Hayri Caner (Zülfü)

Reha Yurdakul (Numan)

Orhan Aydınbaş (Fransızca öğretmeni)

SOSYETE ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sosyete Şaban filmi 1985 yılında izleyicisi ile buluştu.

SOSYETE ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Sosyete Şaban filmi İstanbul'un kuzeyinde, Sarıyer ilçesi Büyükdere sırtlarında yer alan Bilezikçi Çiftliği'nde çekildi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi içinde yer alan Bilezikçi Çiftliği hala film ve dizi çekimleri yapılmaya devam ediyor.