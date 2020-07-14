Sosyal Yaşam Kampüsü'de nikah Tunçel ile Küpeli hayatlarını birleştirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde tanışan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel, renkli bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde heyecanlı bir gün yaşandı. İki yıl önce Kampüs'te yaşamaya başlayan ve burada tanıştıktan sonra birbirine aşık olan 3 çocuk annesi Ayşe Küpeli (74) ile 5 çocuk babası Cevat Tunçel (72), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah töreni için Kampüs'ün bahçesi hazırlandı. Koronavirüs salgınından dolayı sınırlı sayıda davetli ile yapılan törene katılanlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel'in nikahını Çiğdem Karşıyakalı kılarken, nikah şahitliğini ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın üstlendi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

"Allah başka yüz göstermesin"

Cevat Tunçel ile Yaşam Kampüsü'nde tanıştıklarını söyleyen Ayşe Küpeli, "Ben rahatsızlığımdan dolayı ağır taşıyamıyordum. Bazı ihtiyaçlarım oluyordu, alışveriş yapamıyordum. Sağ olsun hep yardımcı oldu. Sonra kahve ve çay derken arkadaşlığımız pekişti. Sonra evlilik teklifinde bulundu" dedi. Çok mutlu olduğunu anlatan Küpeli, "Ben bu durum için 'sonbahar' diyorum. Allah başka yüz göstermesin. Bizim gibi Allah herkesi mutlu etsin" diye konuştu.

"Herkes bizim gibi mutlu olsun"

Cevat Tunçel de, kadere inandığını söyleyerek, "Kadere inanarak bu işe devam ettik. Belki dışarda olan bütün olaylar bizi buraya getirdi. Allah nasip etti, oldu" dedi. Nikah töreninin de çok güzel olduğunu vurgulayan Tunçel, "Çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Bizim yaşımızda olan bu durumdaki kişilerin de kalan ömrünü, huzur ve ve mutluluk içerisinde geçirmelerini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkes bizim gibi mutlu olsun" dedi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Ertuğrul Tugay ise gelin ve damada mutluluklar diledi. Bir süre dans eden çift herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Kaynak: Bültenler