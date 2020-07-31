Sosyal mesafeli bayram namazı kılındı Sosyal mesafeli bayram namazı kılındıADANA'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle camilere akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bayram namazı kıldı.

Sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

ADANA'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle camilere akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bayram namazı kıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda camilere gidemeyen vatandaşlar, yılın ikinci kutsal bayramı olan Kurban Bayramı'nda camilere koştu. Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'ne gelen vatandaşlara Yüreğir Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Adana'da bugün itibariyle yürürlüğe giren maske takma zorunluluğunu da gözeten vatandaşlar, Sabancı Merkez Camii'de Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından verilen vaazın ardından sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak saat 06.15'te bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kaynak: DHA