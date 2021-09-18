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Sosyal medyayı salladı

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Sosyal medyayı salladı

Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerdeki performanslarıyla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, dün gece 1.bölümü yayınlanan Süreç Film'in yeni dizisi 'Yalancı'daki performansıyla oyunculuk resitali sergiledi.

Yer aldığı her projedeki büründüğü her karaktere bambaşka bir soluk katan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, dün geceye damga vurdu. Dün gece ilk bölümü başlayan ' Yalancı' dizisindeki performansıyla binlerce övgü dolu mesaj toplayan Terzioğlu, saatlerce tt listelerinde de yerini aldı. Terzioğlu'nun izleyenleri derinden etkileyen performansının yanı sıra dizi de konusu, kadrosu, kurgusu ve yönetmenin başarısıyla herkesin beğenisini kazandı.

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İlk bölümüyle ekrana gelen Yalancı dizisi Twitter'ı kasıp kavurdu! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğu alkış topladı

İlk bölümüyle ekrana gelen Yalancı dizisi Twitter'ı kasıp kavurdu! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğu alkış topladı
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