Sosyal Medyayı hangi amaçla kullandığımız önemli Psikolog Leman Alaca, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta olduğunu, burada inşa edilen kimliğin gerçek dünya ile bağdaşmadığını, bunun da birçok psikolojik soruna yol açtığını söyledi.

Sosyal medyayı hangi amaçlar ölçütüyle, nasıl bir şekilde kullandığımızın büyük önem taşıdığını dile getiren Leman Alaca, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Teknolojik gelişmeler hayatımızı değiştirmektedir. Bunların olumlu ve olumsuz gelişmelerini de yaşam kalitemiz üzerinden hissetmekteyiz. Takip ettiğimiz veya ilham aldığımız kişilerin hayatlarını, sosyal medyadaki paylaşımlarını referans alarak, artı veyahut eksi yönleriyle tanımaya çalışıyoruz. sosyal medyayı kullanma amacımız sahte duygularımızı sunmak veya yapay mutluluğumuzu paylaşmak ise bu bizi üretmekten, düşünmekten ve var olan güzellikleri keşfetmekten alıkoyar.Bizim için sosyal medya kullanımı, "kim nerde ne yapıyor, ne yemiş, ne giymiş, nereye gitmiş" sorularıyla bütünleşiyor; takipçi, beğeni ve yorum üzerine kurulu bir referansla sanal kimlik yaratılıyorsa, sonuçları gerçek dünyayla bağdaşmıyor demektir. Bunun sonucunda da elbette ki, beraberinde özenti ve mutsuzluğu getirmektedir"

Sosyal Medya Doğru Kullanıldığında Kazanca Dönüşür

Sosyal medyanın yalnızca kötü taraflarına odaklanmanın doğru olmayacağının altını çizen Psikolog Leman Alaca, doğru kullanıldığı zaman bu tür mecraların kazanca dönüşebileceğine dikkat çekti. Alaca,

"Sosyalleşirken, sosyal izolasyon duvarıyla kendimizi çevrelememiz gerektiğini belirterek, konuyu özetleyebilirim. Aynı zaman sosyal medyayı doğru kullandığımızda kazancı yönü büyüktür. Bilgi alış verişinin sınırsızlaştığı bir çerçeve bakarsak, doğru temellerde kullanım büyük kazanımla buluşmanızı sağlamaktadır. Bir illiyet bağı kurmak, her eylemde temel ihtiyaç olduğu gibi sosyal medyada oluşturduğunuz kimlik içinde gerekli olan bir şeydir. O yüzden, bu sınırsızlığı sınırlandırarak aktivite göstermek, gerçek zenginliklerle, gerçek mutluluklarla buluşmanızı sağlar" dedi.

Online Danışmanlık Ekmek, Su Gibi İhtiyaç Oldu

Son dönemlerde online danışmanlık alanına talebin fazlalaştığını belirten Leman Alaca, günümüzde zaruri bir alana dönüştüğünü dile getirdi. Alaca,

"Online Danışmanlık aslında son dönemlerde artan bir ihtiyaç, şimdilerde ise artan evde vakit geçirme zorunluluğuyla, ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç oldu. Bu şekilde öne çıktı, diyebiliriz. Dijital dünyada danışmanlıkta yüz yüze yapılan seans sıcaklığını yansıtmasa da bir ihtiyacı karşılama noktasında, biraz samimiyetten yoksun olarak tanımlanabilir gerçi, köklü bir değişime kucak açtı" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler