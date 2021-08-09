Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
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Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da alışveriş yapan kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yapılan 'Sapık var' paylaşımları üzerine polis tarafından yakalanan Yaşar Umak, tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları...

ŞANLIURFA'da alışveriş yapan kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yapılan 'Sapık var' paylaşımları üzerine polis tarafından yakalanan Yaşar Umak, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonuunda şüpheli Y.U., olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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