Leyla'nın Katili Olduğu İddia Edilen Amcası İsyan Etti: Zaten Ciğerimiz Yanmış, Yapmayın!

Ağrı Bezirhane köyünde kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın ardından sosyal medyada dolaşan 'Leyla'nın katili amcası Mehmet Aydemir'dir' paylaşımlarına amcadan sert tepki geldi. Amca, "Yapmayın acımız zaten büyük. Allah rızası için yapmayın. Biz buradayız. Günlerdir burada arıyoruz. Bizim ciğerimiz yanmış siz kalkıp sosyal medya üzerinden farklı şeyler paylaşmayın" dedi.

KÜÇÜK KIZ TOPRAĞA VERİLİRKEN AİLENİN ACISI İKİYE KATLANDI

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 2 gün önce Bezirhane Köyü'nde cansız bedeni bulunan minik Leyla dün toprağa verildi. Aileye Türkiye'nin dört bir yanından destek telefonları gelirken asılsız ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları ailenin acısını ikiye katladı.

"KATİL, LEYLA'NIN AMCASI" PAYLAŞIMLARINA SERT TEPKİ

Aile, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlara tepki gösterirken yapılan paylaşımların asılsız olduğunu söyledi.

"YAPMAYIN, CİĞERİMİZ YANMIŞ ZATEN"

Dün geceden bu yana sosyal medya hesaplarında Leyla'nın amcası Mehmet Aydemir tarafından öldürüldüğü ve şu anda gözaltında olduğu paylaşımları hakkında konuşan Mehmet Aydemir, "Biz Leyla'yı kaybettik acımız büyük. Türkiye yasa boğuldu. Onun üzerinden dün akşamdan beri sosyal medyada benim adıma fotomontaj yaparak farklı farklı resimler yaparak 'katil amcasıdır, amcası bulundu ve yakalandı, şu anda cezaevinde, parmak izi çıktı' bu tür saçma sapan paylaşım yapan insanlara sesleniyorum.

Yapmayın acımız zaten büyük. Allah rızası için yapmayın. Biz buradayız. Günlerdir burada arıyoruz. Bizim ciğerimiz yanmış siz kalkıp sosyal medya üzerinden farklı şeyler paylaşmayın" dedi.

"YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Hakkında asılsız ihbarların olduğunu söyleyen Mehmet Aydemir, her gün köyde olduğunu sosyal medya paylaşımlarının tamamen asılsız olduğunu ve herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"O PAYLAŞIMLAR CHP ve İYİ PARTİ TARAFINDAN PAYLAŞILMIŞ"

Aydemir, "İğneden ipliğe kadar hepsi yalan. Savcı beyin karşısına çıkıp herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Türkiye'nin iki yerel partisi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. CHP ve İYİ Parti tarafından da paylaşılmış" ifadelerini kullandı.