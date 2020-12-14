Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi
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Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

14.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:55

Zeynep Naz Avcı'nın dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nde bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul edildiğini öğrendiği sıradaki sevinci sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Avcı, başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandırırken, paylaşımının ardından çok sayıda tebrik de aldı.

İzmir Fen Lisesi öğrencilerinden Zeynep Naz Avcı'nın Stanford Üniversitesi'ne giriş başvurusu kabul edildi. Avcı, üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği anda büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini ailesi ile paylaşan genç kızın görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasının ardından Avcı'ya çok sayıda tebrik geldi.

''YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUM''

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü: Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi'nden kabul almış bir Naz çizelim!

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Gelen tebrik mesajları sonrası yeni bir açıklama yapan genç kız "Tebrik mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum gördüğüm hepsini, beni çok mutlu ettiniz" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

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