Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
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Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu

07.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:48
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu

ELAZIĞ'da market sahibi A.S. (28) sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı.

ELAZIĞ'da market sahibi A.S. (28) sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan D.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.S. gözaltına alındı. 

Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyadan tanışan A.S. ve D.S., henüz bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında A.S., kadını marketine çağırdı. İş yerine gelen D.S. ve A.S. arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında A.S., tabanca ile D.S.'yi bacağından vurarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S. gözaltına alınırken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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