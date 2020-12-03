Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti
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Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti

03.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:08
Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak otel odasına götürdü. Burada kendisine zorla uyuşturucu verildiğini söyleyen kız, aynı zamanda istismara uğradığını iddia etti. Durumu öğrenen aile, soluğu savcılıkta alırken, şüphelinin 18 yıla kadar hapsi istendi.

16 yaşındaki R.K. sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendisine arkadaşlık teklifinde bulunan 28 yaşındaki O.İ. ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden konuşan ikili bir süre sonra cep telefonu üzerinden görüşmeye başladı. O.İ. konuşma sırasında genç kıza yönelik güzel sözler sarf ederek çeşitli vaatlerde bulundu.

AİLESİYLE TANIŞTIRACAĞINI SÖYLEDİ

Genç adam kız çocuğuna kendisinin ciddi olduğunu, evlenmek istediğini söyleyip R.K'yı buluşmaya davet etti. Karşısındaki kişiye inan kız çocuğu ikametinden çıkarak Şişli'de O.İ. ile buluşmaya karar verdi. İkili bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra genç adam R.K'yı ailesiyle tanıştırma bahanesiyle evine davet etti.

HAP İÇİRİP İSTİSMAR ETTİ

Teklifi kabul eden genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte ailesinin evine gideceğini düşünürken kendisini bir anda otel odasında buldu. Genç adam burada R.K'yı zorla uyuşturucu hap içirerek istismar etti. Genç kız yaşadığı istismarın ardından otelden ayrılarak başından geçenleri ailesine anlattı. Karakola giderek kızını istismar eden genç adamdan şikayetçi olan annenin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli O.İ. gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren istismarcı kendisinden şikâyetçi olan genç kızı tanımadığını, ilk kez gördüğünü, söz konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak birkaç ay önce kapattığını iddia etti.

18 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma kapsamında 16 yaşındaki genç kızı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu genç kızın tecavüze maruz kaldığına yönelik raporu savcılığa sununca şüpheli O.İ. hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçu kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Yorumları (2)
LD: aıler annne babalar evlatlarınıza gerceklerı soyleyın onlarla konusun cok zor bır durum artık ıtı kopuğu hırlısı hırsızı adısı kanunlardan korkusu yok allah korkusu hıc yok nasıl olsa 3-5 sene yatar cıkarım mantığında her turlu adısucu işleyıp arkalarına bıle bakmıyorlar
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İNANMIYORUM: KIZ ONU KANDIRMIŞ OLMASIN?? NE OLDU CICI KIZ TIKTOK CEKMEYE BENZEMIYR DGL MI NYSE HAYIRLISI NEYSE O OLSN YZK OLMS
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