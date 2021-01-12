Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Para ve hapis cezası alabilirler

Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baynazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu on fenomene Milli Piyango'dan izinsiz çekiliş yapmaktan idari ve adli soruşturma başlatıldı. Fenomenler, 10 milyon TL para ve 2 yıl hapis cezası alabilir.

Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarını arttırmak için yılbaşını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden düzenledikleri çekiliş videoları, Milli Piyango'ya takıldı.

TAKİPÇİLERİNE HEDİYE VERİYORLAR

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. 'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi.

ENES BATUR, REYNMEN GİBİ İSİMLER ŞANS OYUNU TERTİP EDİYORLAR

Derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1.7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reynmen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi. Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango'ya verilmişti.

MİLLİ PİYANGO'DAN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Bu nedenle suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyango'dan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat söz çekiliş düzenleyen 10 ismin Piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA FENOMEN VAR

Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baynazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.