Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay rezalet çıkardı!
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Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay rezalet çıkardı!

02.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:22
Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay rezalet çıkardı!

Sosyal medyada çektikleri içeriklerle ünlenen üç fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'ye gitti.

Sosyal medyada çektikleri içeriklerle ünlenen üç fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'ye gitti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre Üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı. AVM'nin güvenlik görevlisi, üçlüyü maskelerini takmaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.

EL KOL HAREKETİ

Kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, AVM'de bulunan kameraların incelenmesine karar verdi.

 Görüntülerde Oğuz Bay'ın el, kol hareketleri yaparak güvenlik görevlisini ittiği, çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalıştığı, güvenlik görevlisinin de Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Savcılık, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar için dava açma kararı aldı.

Kaynak: Hürriyet

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