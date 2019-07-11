Yerli Kim Kardashian lakaplı sosyal medya fenomeni gözaltına alındı!
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yerli Kim Kardashian olarak anılan Pelinsu Meşe uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı.
PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARLA TANIYOR
Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu Meşe, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu Meşe, adliyeye sevk edildi. Yerli Kim Kardashian olarak anılan Meşe, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanıyor.
PELİNSU MEŞE KİMDİR?
Pelinsu Meşe, henüz 1994 doğumlu 22 yaşında genç bir kadın. Instagram sayfasında paylaştığı iddialı fotoğraflarla binlerce takipçi sayısına ulaşan yeni bir fenomen. Aslen İzmirli olan Pelinsu, memleketi terk etmiş ve Amerika'da yaşıyor. Kalça fotoğrafı paylaşmayı çok seviyor olacak ki her 5 fotoğraftan birinde bu tarz bir kareyle karşılaşmanız mümkün. Bu sebeple uluslararası platformda sayılı kalça fenomenlerimizden biri. Pelinsu'yu daha önce video kliplerde görmüş olma ihtimaliniz çok yüzsek. Özellikle Amerika'da rapçilerin kliplerinde boy gösteriyor.Genç yaşına rağmen binlerce kişilik bir hayran kitlesine sahip durumda.
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sacma sapan suclamalarCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Nebeklerdikki asıl azmaz bal kokmaz kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandır. bunlar zaten kokanede bari çevreyi kokutmasalarCevap Yaz Yayından Kaldır
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yahu o değilde, bayan polislerimiz maaşallah epey güzeller, hanımı boşayıp alasım var genç bir polisCevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
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alabilirsen al, bekar çok var. baban gibi ihalecimisin sen deYayından Kaldır
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1994 yazmış 22 yaş demiş habere bakCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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demekki ailesine laik kiz olmus ne ekersen onu bicersin bu yaratiklarin Türk ve müslüman olmalari imkansizCevap Yaz 45 15 Yayından Kaldır
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herşeyi aileye indirgemenin ne alakası var.12 36 Yayından Kaldır
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Of of şuna bak beCevap Yaz 12 29 Yayından Kaldır
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bak bak iyi bak gençliğin nereye gittiğine iyi bak belki bi ders alırsın. . .49 8 Yayından Kaldır
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ÖZENDİRENE DEĞİL ÜRETENE ÇARE BULUNCevap Yaz 33 6 Yayından Kaldır
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