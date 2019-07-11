Yerli Kim Kardashian lakaplı sosyal medya fenomeni gözaltına alındı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme"den yakalandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu maddeyi kullanmayı özendirenlere karşı çalışma başlattı.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARLA TANIYOR

Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu Meşe, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pelinsu Meşe, adliyeye sevk edildi. Yerli Kim Kardashian olarak anılan Meşe, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanıyor.

PELİNSU MEŞE KİMDİR?

Pelinsu Meşe, henüz 1994 doğumlu 22 yaşında genç bir kadın. Instagram sayfasında paylaştığı iddialı fotoğraflarla binlerce takipçi sayısına ulaşan yeni bir fenomen. Aslen İzmirli olan Pelinsu, memleketi terk etmiş ve Amerika'da yaşıyor. Kalça fotoğrafı paylaşmayı çok seviyor olacak ki her 5 fotoğraftan birinde bu tarz bir kareyle karşılaşmanız mümkün. Bu sebeple uluslararası platformda sayılı kalça fenomenlerimizden biri. Pelinsu'yu daha önce video kliplerde görmüş olma ihtimaliniz çok yüzsek. Özellikle Amerika'da rapçilerin kliplerinde boy gösteriyor.Genç yaşına rağmen binlerce kişilik bir hayran kitlesine sahip durumda.

Kaynak: AA