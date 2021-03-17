Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, estetik operasyon geçirdi. Erçel'in meme dikleştirme ve liposuction ameliyatı olduğu öğrenildi.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in kendisinden iki yaş büyük ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdi.

MEME DİKLEŞTİRME VE LİPOSUCTİON YAPTIRDI

Instagram'dan 3.4 milyon takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Gamze Erçel'inmeme dikleştirme ve liposuction ameliyatı olduğu öğrenildi. Caner Yıldırım ile 2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel, aynı yılın sonlarına doğru kızı Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.

ABLASINI PAYLAŞMIŞTI

Güzel oyuncu Hande Erçel, ablası ile ayna karşısında bir fotoğraf çektirmişti. Çekilen kareyi Instagram hesabından yayınlayan Gamze Erçel, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu eklemişti.